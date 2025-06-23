«Погода налаживается»: На южные курорты России возвращается 30-градусная жара

Вода в Азовском море уже прогрелась до 25 градусов тепла, Черное море - до 22 градусов, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в пресс-центре НСН о погоде на юге России.

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«На юге ситуация оптимистичная. Период погоды с грозами и дождями подходит к концу. Со второй половины недели Краснодарский край, Крым, побережье Кавказа посетит хорошая, устойчивая солнечная погода, температура вырастет до 24-29 градусов, а степной части региона - до 30-32 градусов. Погода на юге налаживается. Температура воды там становится совсем-совсем курортной», - сказал собеседник НСН.

По его словам, вода в Азовском море уже прогрелась до 25 градусов тепла.

«На Азовском море вообще все абсолютно приемлемо. Там температура воды до +25 градусов уже, это уже комфортно. На черноморском побережье Крыма и Кавказа чуть поменьше температура, но уже достигает +22 градусов, и в такую воду уже можно с удовольствием окунуться, пусть и ненадолго. С каждым днем, учитывая повышение температуры воздуха, начнет прибавляться и температура воды. Конечно, не по градусу в день, а по десятым долям, но будет прибавлять. В Крыму и на черноморском побережье Кавказа температура отличается не сильно, на 2-3 градуса», - отметил Шувалов.

Ранее синоптик в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшую декаду жителям Центральной России не стоит ожидать высоких температур.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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