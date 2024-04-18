Жителей Москвы предупредили о непогоде вечером 18 апреля

В сообщении говорится, что около 18:00 в столице ожидается дождь, местами сильный, а в отдельных районах прогнозируется гроза.

Пешеходов и водителей призвали быть внимательными и осторожными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

«По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в городе и 19 апреля. За два дня может выпасть до 18 миллиметров осадков — это 40% месячной нормы», - добавили в пресс-службе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 19 апреля на Москву и Центральную Россию обрушится девятибалльный шторм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

