В ОАЭ сообщили о самом большом количестве осадков за 75 лет

Во вторник, 16 апреля, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет, сообщила на своей странице в соцсети X пресс-служба правительства страны.

Авиакомпания Flydubai отменила все рейсы из Дубая до 17 апреля

«Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории», - говорится в публикации.

Рекорд зафиксировал Национальный метеорологический центр ОАЭ. По данным службы, менее чем за сутки в стране выпало более 254 миллиметров осадков.

Из-за проливных дождей отменен вылет 45 рейсов из аэропорта Дубая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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