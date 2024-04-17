В ОАЭ сообщили о самом большом количестве осадков за 75 лет
17 апреля 202400:22
Во вторник, 16 апреля, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет, сообщила на своей странице в соцсети X пресс-служба правительства страны.
«Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории», - говорится в публикации.
Рекорд зафиксировал Национальный метеорологический центр ОАЭ. По данным службы, менее чем за сутки в стране выпало более 254 миллиметров осадков.
Из-за проливных дождей отменен вылет 45 рейсов из аэропорта Дубая, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru