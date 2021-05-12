Жителей Москвы и области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

Это связано с ветром, который усилится до вечера 12 мая. Предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 12 мая.

Тем временем, на неделе некоторых жителей России ждет теплая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, речь идет о центре Европейской России, где будет теплее нормы.

