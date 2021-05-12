Жителей Москвы и области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области, говорится на сайте Гидрометцентра.
Это связано с ветром, который усилится до вечера 12 мая. Предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 12 мая.
Тем временем, на неделе некоторых жителей России ждет теплая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, речь идет о центре Европейской России, где будет теплее нормы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru