Вильфанд заявил о благоприятной погоде для отключения отопления в Москве

По его словам, среднесуточная температура в Москве будет выше. «И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление», - сказал Вильфанд.

При этом он не исключил кратковременное возвращение холодов.

В Москве отключать отопление начнут с 10 мая, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Бирюков отметил, что отключение будет проводиться поэтапно и займет до пяти дней.

