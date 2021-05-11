Вильфанд заявил о благоприятной погоде для отключения отопления в Москве

Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше восьми градусов, что позволит отключить отопление в мегаполисе, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Москве начнут отключать отопление

По его словам, среднесуточная температура в Москве будет выше. «И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление», - сказал Вильфанд.

При этом он не исключил кратковременное возвращение холодов.

В Москве отключать отопление начнут с 10 мая, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Бирюков отметил, что отключение будет проводиться поэтапно и займет до пяти дней.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаОтоплениеМосква
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