Вильфанд заявил о благоприятной погоде для отключения отопления в Москве
Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше восьми градусов, что позволит отключить отопление в мегаполисе, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, среднесуточная температура в Москве будет выше. «И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление», - сказал Вильфанд.
При этом он не исключил кратковременное возвращение холодов.
В Москве отключать отопление начнут с 10 мая, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Бирюков отметил, что отключение будет проводиться поэтапно и займет до пяти дней.
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