Жителей квартир в старинных домах могут обязать следить за состоянием здания

Законопроект требует, чтобы владельцы квартир в многоквартирных домах, включенных в реестр или признанных объектами культурного наследия, поддерживали их в надлежащем техническом состоянии, предотвращая ухудшение и изменение охраняемых элементов.

Существующее законодательство уже предъявляет требования к владельцам жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия. Предлагаемый законопроект направлен на упрощение процедур по их содержанию, при условии, что работы не затрагивают охраняемые элементы. По мнению авторов законопроекта, это позволит значительно сократить финансовые и временные затраты на такие работы и повысит заинтересованность собственников в поддержании памятников в хорошем состоянии, передает «Радиоточка НСН».