Жителей квартир в старинных домах могут обязать следить за состоянием здания

Группа депутатов и сенаторов представила в Госдуму межфракционный законопроект, требующий от владельцев квартир в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, поддерживать их в надлежащем техническом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Поправки предполагается внести в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Власти Москвы предложили арендовать часть высотки на «Красных воротах»

Законопроект требует, чтобы владельцы квартир в многоквартирных домах, включенных в реестр или признанных объектами культурного наследия, поддерживали их в надлежащем техническом состоянии, предотвращая ухудшение и изменение охраняемых элементов.

Существующее законодательство уже предъявляет требования к владельцам жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия. Предлагаемый законопроект направлен на упрощение процедур по их содержанию, при условии, что работы не затрагивают охраняемые элементы. По мнению авторов законопроекта, это позволит значительно сократить финансовые и временные затраты на такие работы и повысит заинтересованность собственников в поддержании памятников в хорошем состоянии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Москва

Горячие новости

Все новости

партнеры