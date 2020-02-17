Власти Москвы предложили арендовать часть высотки на «Красных воротах»

Пять помещений исторического здания на Садовом кольце выставлены на аукцион на инвестиционном портале города Москвы. Согласно описанию лота, победитель торгов сможет арендовать на пять лет пять помещений в доме по адресу Садовая-Спасская, 21/1. Это два помещения, части антресоли, подвала и цоколя общей площадью в 202,8 кв. метра.

Как отмечает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, здание, в котором можно арендовать помещения, является одним из самых высоких на Садовом кольце и признано объектом культурного наследия регионального значения. Высотка на «Красных воротах» была построена в 1951 году.

Стартовая цена лота – почти 1,5 миллиона рублей. В арендуемых помещениях победитель аукциона сможет реализовать бизнес в сфере бытовых услуг, общественного питания, торговли, медицинского обслуживания или образования.

