Жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пошлины на права

По её словам, также оплачивать госпошлину не потребуется при выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства.

«Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов», - отмечается в сообщении.

Ранее оперативный штаб Курской области принял решение о приостановке начисления платы за услуги ЖКХ в ряде районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».