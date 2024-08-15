Жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пошлины на права
Жители Курской, Белгородской и Брянской областей были освобождены от уплаты госпошлины при получении водительского удостоверения. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, также оплачивать госпошлину не потребуется при выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства.
«Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов», - отмечается в сообщении.
Ранее оперативный штаб Курской области принял решение о приостановке начисления платы за услуги ЖКХ в ряде районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru