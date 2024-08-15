Жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пошлины на права

Жители Курской, Белгородской и Брянской областей были освобождены от уплаты госпошлины при получении водительского удостоверения. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Курской области стоимость нотариальных услуг снизили до рубля

По её словам, также оплачивать госпошлину не потребуется при выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства.

«Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей в первоочередном порядке оказывается вся необходимая помощь по линии Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов», - отмечается в сообщении.

Ранее оперативный штаб Курской области принял решение о приостановке начисления платы за услуги ЖКХ в ряде районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПошлиныГИБДДВодительское УдостоверениеВодительские Права

Горячие новости

Все новости

партнеры