Жителей Калининградской области попросили помочь посчитать тюленей на Балтике

Институт Балтийского моря попросил жителей Калининградской области помочь в подсчете взрослых тюленей и детенышей на калининградском побережье протяженностью 157 км. Об этом говорится в сообщении учреждения в соцсети «ВКонтакте».

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«Помогите посчитать тюленят на калининградском побережье! Нужна помощь неравнодушных калининградцев. Присоединяйтесь!» — отметили в институте.

Акция по учету тюленей пройдет 30 марта. Для участия необходимо выбрать удобный участок для наблюдения и сообщить об этом координатору. Далее участнику вышлют инструкции по подсчету.

В институте подчеркнули, что в прошлом году с помощью волонтеров исследователи получили уникальную научную информацию о популяции серого тюленя.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:Балтийское МореЖивотныеКалининградская Область

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