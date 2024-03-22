Жителей Калининградской области попросили помочь посчитать тюленей на Балтике
Институт Балтийского моря попросил жителей Калининградской области помочь в подсчете взрослых тюленей и детенышей на калининградском побережье протяженностью 157 км. Об этом говорится в сообщении учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите посчитать тюленят на калининградском побережье! Нужна помощь неравнодушных калининградцев. Присоединяйтесь!» — отметили в институте.
Акция по учету тюленей пройдет 30 марта. Для участия необходимо выбрать удобный участок для наблюдения и сообщить об этом координатору. Далее участнику вышлют инструкции по подсчету.
В институте подчеркнули, что в прошлом году с помощью волонтеров исследователи получили уникальную научную информацию о популяции серого тюленя.
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