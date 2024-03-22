Жителей Калининградской области попросили помочь посчитать тюленей на Балтике

«Помогите посчитать тюленят на калининградском побережье! Нужна помощь неравнодушных калининградцев. Присоединяйтесь!» — отметили в институте.

Акция по учету тюленей пройдет 30 марта. Для участия необходимо выбрать удобный участок для наблюдения и сообщить об этом координатору. Далее участнику вышлют инструкции по подсчету.

В институте подчеркнули, что в прошлом году с помощью волонтеров исследователи получили уникальную научную информацию о популяции серого тюленя.

