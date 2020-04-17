Жителей Индии пригрозили сажать в тюрьму за плевки

Власти Индии в условиях распространения коронавируса ужесточили законодательство о действиях в условиях бедствий. В список правонарушений внесли плевки, пишет издание Times of India.

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Наказание за плевок может последовать в виде штрафа или в виде тюремного срока на один год, говорится в материале.

В правительстве заявили, что в нынешней ситуации плевать на улицах опасно, потому что коронавирус переносится капельным путем.

СМИ сообщали, что некоторые больные коронавирусом в Индии намеренно плевали в медиков. В стране 13,5 тысяч заражённых, 450 пациентов умерли.

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ТЕГИ:ТюрьмаКоронавирусИндия
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