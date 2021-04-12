Жителей Армении до 55 лет привьют вакциной «Спутник V»

Жителям Армении будет доступна вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V», при этом граждане страны старшего возраста будут получать вакцину производства компании AstraZeneca. Об этом сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

Как отметила глава Минздрава, российской вакциной смогут привиться медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте 18-55 лет.

«Вакциной AstraZeneca будут привиты граждане старше 55 лет», — цитирует Аванесян ТАСС.

Кроме того, министр сообщила, что Армения ведет переговоры с Россией о производстве «Спутника V».

Прививочная кампания стартовала в Армении 11 марта. Республика получила 15 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», которая используется для вакцинации граждан, находящихся в зоне риска, отмечает РИА ФАН. Кроме того, в рамках международного механизма по обеспечению вакцинами COVAX в Армению доставили 24 тысячи доз вакцины AstraZeneca, напоминает RT.

