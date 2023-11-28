Жителей 15 регионов России предупредили о штормовом ветре и сильных осадках
Штормовой ветер и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории 15 регионов. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», — указали в организации.
Проблемы могут возникнуть из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков, которые местами достигнут 25 миллиметров, отмечает телеканал «360».
В частности, сложные погодные условия ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях и Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях. Кроме того, ветер и осадки грозят Крыму, Адыгее, Северной Осетии, Чукотке, островам большой Курильской гряды, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru