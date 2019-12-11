Жителей столицы предупредили о похолодании

Во второй половине текущей недели жителей столичного региона ждёт похолодание. С таким заявлением выступила специалиста центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Специалист пояснила, что волна тепла, которая накрыла европейскую часть России, постепенно идет на спад. Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни в тёмное время суток температура будет уходить в слабый минус, а днем прогнозируются околонулевые температуры, пишет Москва 24.

При этом, несмотря на грядущее похолодание, температурные значения в столичном регионе остаются выше климатической нормы на 4 градуса.