Жителей столицы предупредили о похолодании

11 декабря 201913:06

Во второй половине текущей недели жителей столичного региона ждёт похолодание. С таким заявлением выступила специалиста центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Специалист пояснила, что волна тепла, которая накрыла европейскую часть России, постепенно идет на спад. Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни в тёмное время суток температура будет уходить в слабый минус, а днем прогнозируются околонулевые температуры, пишет Москва 24.

При этом, несмотря на грядущее похолодание, температурные значения в столичном регионе остаются выше климатической нормы на 4 градуса.

Синоптики обещают погодные аномалии по всей России

Ранее НСН писала, что устойчивый снежный покров в Москве установится только в конце декабря. Об этом заявили в центре погоды «Фобос». Специалисты добавили, что сейчас температура воздуха в столичном регионе климатическую норму декабря более чем на 4 градуса. При этом средняя дата установления постоянного снежного покрова в Москве приходится на 26 ноября, отмечают argumenti.ru.

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