Житель Твери выиграл в лотерею 335 млн рублей и не забрал выигрыш

Житель Твери, в декабре выигравший в лотерею почти 335 млн рублей, до сих пор не забрал выигрыш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

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По данным компании, тверчанин выиграл 334 883 756 рублей в 2684-м тираже «Спортлото "4 из 20"». Сумма стала рекордной для Тверской области и вошла в тройку крупнейших лотерейных выигрышей 2020 года, сообщает Ura.ru.

Известно, что мультимиллионер приобрел билет в Твери в отделении «Почты России» на улице Фрунзе, отмечает «Свободная пресса».

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