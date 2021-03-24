Житель Твери выиграл в лотерею 335 млн рублей и не забрал выигрыш

По данным компании, тверчанин выиграл 334 883 756 рублей в 2684-м тираже «Спортлото "4 из 20"». Сумма стала рекордной для Тверской области и вошла в тройку крупнейших лотерейных выигрышей 2020 года, сообщает Ura.ru.

Известно, что мультимиллионер приобрел билет в Твери в отделении «Почты России» на улице Фрунзе, отмечает «Свободная пресса».

