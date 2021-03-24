Житель Твери выиграл в лотерею 335 млн рублей и не забрал выигрыш
Житель Твери, в декабре выигравший в лотерею почти 335 млн рублей, до сих пор не забрал выигрыш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».
По данным компании, тверчанин выиграл 334 883 756 рублей в 2684-м тираже «Спортлото "4 из 20"». Сумма стала рекордной для Тверской области и вошла в тройку крупнейших лотерейных выигрышей 2020 года, сообщает Ura.ru.
Известно, что мультимиллионер приобрел билет в Твери в отделении «Почты России» на улице Фрунзе, отмечает «Свободная пресса».
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