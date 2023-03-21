Житель Тольятти получил семь лет колонии за фейки о ВС РФ

Тольяттинский суд приговорил к семи годам колонии общего режима местного жителя за фейки о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе СК РФ по Самарской области.

«Андрей Балин размещал в соцсети «ВКонтакте» заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ во время спецоперации», - говорится в сообщении.

Известно, что Балин раньше являлся сопредседателем самарского отделения партии ПАРНАС. Ранее он получал штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки об участниках СВО и их дискредитацию. Максимальное наказание за эти правонарушения составляет 15 лет тюрьмы.

