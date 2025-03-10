Житель Севастополя получил 17 лет колонии за попытку подорвать военнослужащего

Отмечается, что 30-летний мужчина был признан виновным по статьям «Госизмена», «Покушение на совершение теракта», «Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств».

Установлено, что севастополец действовал по заданию украинской спецслужбы. Он изъял из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, при помощи которого планировал подорвать военнослужащего, указанного куратором.

По решению суда, первые три года из назначенного срока мужчина проведёт в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима.

Ранее житель Ярославля получил 20 лет колонии за подготовку по заданию украинских спецслужб диверсии на тяговой подстанции железнодорожной станции Филино, сообщает RT.

