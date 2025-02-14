Жителя Крыма приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Суд в Крыму приговорил местного жителя к 13 годам и 2 месяцам заключения в колонии строго режима за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Черноморскому флоту.

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Судом счел доказанным, что россиянин сотрудничал со Службой безопасности Украины, собирая и передавая куратору в 2023 году сведения о дислокации личного состава и военной техники российской армии в Крыму.

Кроме того, осужденный должен будет уплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Новороссийске по подозрению в финансировании украинской экстремистской организации 46-летнего россиянина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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