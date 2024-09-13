Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 млн рублей
Юрист из Самарской области Сергей, фамилия которого не раскрывается, выиграл в лотерею «Спортлото "6 из 45"» 56 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Столото».
Отмечается, что в 12633-м тираже лотереи разыграли суперприз 55 165 964 рубля.
«Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области. Сергей отметил дополнительные числа в билете, поэтому его выигрыш увеличился на 1 222 500 рублей и составил 56 388 464 рубля», — указали в «Столото».
Выигрыш стал для Самарской области рекордным в текущем году.
Как рассказал победитель лотереи, он купил билет «Столото» онлайн и выбрал выигрышные числа «перед сном, можно сказать, уже с закрытыми глазами». Утром мужчина узнал, что его комбинация — числа 5, 22, 24, 29, 32, 38 — принесла ему победу. Сергей планирует отложить деньги на будущее дочери, поступившей в университет, сделать подарок жене, обновить автомобиль и отправиться в путешествие на Дальний Восток.
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