Москвич выиграл в лотерею почти 170 млн рублей

Инженер-авиаконструктор на пенсии Сергей С. из Москвы выиграл 169,966 млн рублей в лотерею «Спортлото "4 из 20"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».

Мужчина угадал все числа выигрышной комбинации в двух полях лотерейного билета и выиграл суперприз 3 июля.

«Чтобы повысить вероятность крупной победы, Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1 250 рублей... Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит: 25 395 005 рублей», — отметили в «Столото».

Обладатель суперприза лотереи планирует купить автомобиль и разделить часть выигранной суммы между близкими.

Ранее житель Челябинской области выиграл в «Спортлото "4 из 20"» более 607 млн рублей, напоминает RT.

