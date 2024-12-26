Житель Петербурга решил взыскать с изменившей ему жены миллион рублей

Житель Санкт-Петербурга по имени Владимир обратился в суд с требованием взыскать с его супруги Маши 984 тысячи рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

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По её словам, изначально мужчина планировал взыскать с жены миллион рублей. В эту сумму он оценил нанесённый ему моральный вред от неоднократных супружеских измен.

Лебедева отметила, что позже Владимир уменьшил цифру.

«Маша уже выплатила Владимиру 16 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, о чём имеется расписка», - написала руководитель пресс-службы.

Ранее каждый девятый состоявший в семейных отношениях россиянин, принявший участие в опросе сервиса SuperJob, признался в неверности супругу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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