Житель Петербурга решил взыскать с изменившей ему жены миллион рублей
Житель Санкт-Петербурга по имени Владимир обратился в суд с требованием взыскать с его супруги Маши 984 тысячи рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По её словам, изначально мужчина планировал взыскать с жены миллион рублей. В эту сумму он оценил нанесённый ему моральный вред от неоднократных супружеских измен.
Лебедева отметила, что позже Владимир уменьшил цифру.
«Маша уже выплатила Владимиру 16 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, о чём имеется расписка», - написала руководитель пресс-службы.
Ранее каждый девятый состоявший в семейных отношениях россиянин, принявший участие в опросе сервиса SuperJob, признался в неверности супругу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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