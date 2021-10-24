Житель Орска подозревается в убийстве девушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Орска, который сознался в убийстве молодой девушки, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

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В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый мужчина, который сознался в преступлении. Подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы.

Днем 23 октября в Орске было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту инициировано уголовное дело, которое передали в центральный аппарат ведомства.

Тело было найдено в кустах возле дома в чемодане, сообщает Orsk.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Убийство
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