В Грузии задержаны три человека по подозрению в убийстве россиянки

Отмечается, что убийство девушки 1994 года рождения произошло в Тбилиси. Она была застрелена из огнестрельного оружия одним из подозреваемых.

После убийства мужчина скрылся с места преступления на автомобиле приятеля и скрывался в квартире третьего задержанного.



Другие подробности и мотивы преступления не сообщаются.

