В Грузии задержаны три человека по подозрению в убийстве россиянки

Полиция Грузии задержала трех человек, которые подозреваются в убийстве гражданки РФ Анастасии Шаталовой. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что убийство девушки 1994 года рождения произошло в Тбилиси. Она была застрелена из огнестрельного оружия одним из подозреваемых.

После убийства мужчина скрылся с места преступления на автомобиле приятеля и скрывался в квартире третьего задержанного.

Другие подробности и мотивы преступления не сообщаются.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:УбийствоГрузия
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