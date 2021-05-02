Житель Обнинска планирует подать в суд на доктора Мясникова

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» медик высказался на тему возможного влияния бытовых приборов на здоровье. По его словам, в былые времена от микроволновых печей исходило вредное излучение, однако сейчас ситуация иная.

«На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку», — рассказал мужчина. Житель Обнинска назвал произошедшее «безобразием». Его адвокат считает, что иск могут удовлетворить.

Ранее Мясников заявил, что полный отказ от спиртного может привести к развитию инфаркта. По его словам, этому будет способствовать «отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя».

