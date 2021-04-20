Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии

Преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова задержали по делу о педофилии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ракову вменяют пункт б части четвертой статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет).