Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии
Преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова задержали по делу о педофилии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ракову вменяют пункт б части четвертой статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет).
Ранее в московском главке Следственного комитета появилась информация о задержании мужчины 1982 года рождения, который в 2013 году переписывался с несовершеннолетними в интернете и присылал им свои интимные фотографии.
Алексей Раков работает во ВШЭ на факультете экономических наук с 2011 года. В вузе сообщили, что не получали запросы от правоохранительных органов.
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