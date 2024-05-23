Житель Магнитогорска выиграл в лотерею рекордные 607 млн рублей

Суперприз был разыгран 10 мая. Победитель по имени Алексей, который пожелал оставить свою фамилию в тайне, рассказал, что не верил в возможность крупного выигрыша.

«В то утро я собирался на работу и зашел в мобильное приложение "Столото" с мыслью, что снова выиграл рублей 300. Увидев девятизначную сумму, сначала впал в ступор. Потом срочно позвонил начальнику и отменил все рабочие дела», — поделился мужчина.

Победитель лотереи отметил, что выигрыш — его зарплата за 500 лет, пишет Ura.ru. Мужчина пока не знает, на что потратит деньги. Алексей допустил, что часть средств он отдаст маме и сестре, а часть пожертвует на благотворительность. Также мужчина планирует построить загородный дом.

