Житель Магнитогорска выиграл в лотерею рекордные 607 млн рублей

Житель Магнитогорска, инженер-пусконаладчик одного из местных заводов выиграл рекордные 607 млн рублей в числовой лотерее «Спортлото "4 из 20"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».

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Суперприз был разыгран 10 мая. Победитель по имени Алексей, который пожелал оставить свою фамилию в тайне, рассказал, что не верил в возможность крупного выигрыша.

«В то утро я собирался на работу и зашел в мобильное приложение "Столото" с мыслью, что снова выиграл рублей 300. Увидев девятизначную сумму, сначала впал в ступор. Потом срочно позвонил начальнику и отменил все рабочие дела», — поделился мужчина.

Победитель лотереи отметил, что выигрыш — его зарплата за 500 лет, пишет Ura.ru. Мужчина пока не знает, на что потратит деньги. Алексей допустил, что часть средств он отдаст маме и сестре, а часть пожертвует на благотворительность. Также мужчина планирует построить загородный дом.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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