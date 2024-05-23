Житель Магнитогорска выиграл в лотерею рекордные 607 млн рублей
Житель Магнитогорска, инженер-пусконаладчик одного из местных заводов выиграл рекордные 607 млн рублей в числовой лотерее «Спортлото "4 из 20"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».
Суперприз был разыгран 10 мая. Победитель по имени Алексей, который пожелал оставить свою фамилию в тайне, рассказал, что не верил в возможность крупного выигрыша.
«В то утро я собирался на работу и зашел в мобильное приложение "Столото" с мыслью, что снова выиграл рублей 300. Увидев девятизначную сумму, сначала впал в ступор. Потом срочно позвонил начальнику и отменил все рабочие дела», — поделился мужчина.
Победитель лотереи отметил, что выигрыш — его зарплата за 500 лет, пишет Ura.ru. Мужчина пока не знает, на что потратит деньги. Алексей допустил, что часть средств он отдаст маме и сестре, а часть пожертвует на благотворительность. Также мужчина планирует построить загородный дом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Завершены съемки фильма Константина Буслова «Злой город»
- В Минфине предложили сохранить налогообложение доходов по депозитам
- ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий на ж/д по заданию СБУ
- Житель Магнитогорска выиграл в лотерею рекордные 607 млн рублей
- Траты россиян на новые авто в апреле снизились на 13%
- Володин: Прогрессивная налоговая шкала не затронет участников СВО
- СМИ: у актрисы Светланы Немоляевой возникли проблемы с сердцем
- Премию РФ в области музейного дела имени Лихачева впервые вручат в Москве
- Силуанов: Минфин не поддерживает повышение ставки НДС
- В Мексике девять человек погибли при обрушении сцены на митинге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru