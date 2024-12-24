ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену
Сотрудник режимного предприятия РФ, передававший украинской разведке информацию о подразделениях Вооруженных сил России, задержан по делу о государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
В ведомстве уточнили, что пресекли противоправную деятельность россиянина 1980 года рождения.
«Задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины», — отметили в ФСБ.
По данным спецслужбы, за деньги фигурант передавал сведения о подразделениях ВС РФ, которые могут быть использованы против безопасности страны, в том числе в зоне специальной военной операции. Задержанного поместили под стражу, против него возбудили уголовное дело о госизмене. Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.
Ранее ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода после того, как он предложил спецслужбам Украины устроить взрыв на военном заводе, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru