Житель Калининграда получил два года колонии за дискредитацию ВС РФ
Московский районный суд Калининграда осудил на два года колонии общего режима местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщила пресс-служба инстанции.
Суд установил, что мужчина размещал в интернете посты, видеозаписи и изображения, дискредитирующие российскую армию. Обстоятельствами, смягчающими вину, стало наличие у осужденного хронического заболевания и его уход за матерью.
Свою вину калиниградец не признал. По его словам, он не преследовал цели дискредитировать Вооруженные силы России.
Ранее Свердловский областной суд отменил штраф бывшему священнику Владимиру Зайцеву по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за истечения срока давности, передает «Радиоточка НСН».
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