Житель Калифорнии отсудил у Starbucks $50 миллионов из-за ожогов от пролитого чая

Водителю службы доставки из Калифорнии Майклу Гарсия присудили компенсацию в размере 50 миллионов долларов после того, как присяжные пришли к выводу, что заведение Starbucks проявило халатность при обращении с обжигающе горячим чаем. Об этом сообщает телеканал NBC.

Не уходивший 12 лет в отпуск россиянин добился выплаты компенсации после увольнения

Видео показывает, как сотрудники Starbucks готовят напитки, и момент, когда чай проливается на колени Гарсии. Адвокаты Гарсии утверждали в суде, что сотрудник у окна не смог должным образом закрепить напиток в контейнере.

Гарсия получил ожоги третьей степени и перенес две операции.

«Никакие деньги не смогут компенсировать непоправимый катастрофический ущерб, который ему был нанесен», - отметил адвокат Гарсии.

Starbucks заявила, что планирует подать апелляцию, добавив, что «всегда придерживалась самых высоких стандартов безопасности в своих магазинах».

В декабре 2024 года житель Санкт-Петербурга решил взыскать с изменившей ему жены миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СудКалифорнияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры