Житель Калифорнии отсудил у Starbucks $50 миллионов из-за ожогов от пролитого чая

Видео показывает, как сотрудники Starbucks готовят напитки, и момент, когда чай проливается на колени Гарсии. Адвокаты Гарсии утверждали в суде, что сотрудник у окна не смог должным образом закрепить напиток в контейнере.



Гарсия получил ожоги третьей степени и перенес две операции.



«Никакие деньги не смогут компенсировать непоправимый катастрофический ущерб, который ему был нанесен», - отметил адвокат Гарсии.



Starbucks заявила, что планирует подать апелляцию, добавив, что «всегда придерживалась самых высоких стандартов безопасности в своих магазинах».

В декабре 2024 года житель Санкт-Петербурга решил взыскать с изменившей ему жены миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

