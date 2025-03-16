Житель Калифорнии отсудил у Starbucks $50 миллионов из-за ожогов от пролитого чая
Водителю службы доставки из Калифорнии Майклу Гарсия присудили компенсацию в размере 50 миллионов долларов после того, как присяжные пришли к выводу, что заведение Starbucks проявило халатность при обращении с обжигающе горячим чаем. Об этом сообщает телеканал NBC.
Видео показывает, как сотрудники Starbucks готовят напитки, и момент, когда чай проливается на колени Гарсии. Адвокаты Гарсии утверждали в суде, что сотрудник у окна не смог должным образом закрепить напиток в контейнере.
Гарсия получил ожоги третьей степени и перенес две операции.
«Никакие деньги не смогут компенсировать непоправимый катастрофический ущерб, который ему был нанесен», - отметил адвокат Гарсии.
Starbucks заявила, что планирует подать апелляцию, добавив, что «всегда придерживалась самых высоких стандартов безопасности в своих магазинах».
В декабре 2024 года житель Санкт-Петербурга решил взыскать с изменившей ему жены миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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