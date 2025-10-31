Житель ХМАО по ошибке получил премию в 7 млн рублей

По его словам, вместе с отпускными на его карту была зачислена зарплата. Позже выяснилось, что эти деньги предназначались для 34 сотрудников другого филиала фирмы. Причиной ошибки стал технический сбой.

Изучив законодательство, мужчина пришел к выводу, что в данном случае возврат средств является добровольным. И отказался от этого, решив потратить средства. В частности, он приобрёл автомобиль и переехал с семьей в Хабаровск.

Компания обвинила Рычагова в мазинациях и обратилась в полицию. Суд решил, что в действиях мужчины нет состава преступления и закрыл дело.

Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что в случае ошибочной выплаты заработной платы в большем размере, сотрудники должны добровольно вернуть деньги на реквизиты предприятия.

