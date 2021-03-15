Житель Чукотки получил штраф за фейк о вышках 5G

Мировой суд Анадырского района Чукотки привлек к административной ответственности мужчину по статье о распространении фейков (ч.9 ст. 13.15 КоАп). Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщает прокуратура региона, мужчина в одном из мессенджеров распространил заведомо ложную информацию о вреде вышек 5G.