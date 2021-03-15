Житель Чукотки получил штраф за фейк о вышках 5G
Мировой суд Анадырского района Чукотки привлек к административной ответственности мужчину по статье о распространении фейков (ч.9 ст. 13.15 КоАп). Об этом пишет «Российская газета».
Как сообщает прокуратура региона, мужчина в одном из мессенджеров распространил заведомо ложную информацию о вреде вышек 5G.
Суд назначил признанному виновным штраф в размере 15 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
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