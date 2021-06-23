Житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»
В Челябинской области расследуют уголовное дело, фигурантом которого стал 19-летний молодой человек, разместивший фото нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка», говорится в сообщении регионального СКР.
Преступление произошло в мае 2020 года. Молодой человек разместил снимок с помощью мобильного устройства. Преступление выявили сотрудники ФСБ.
В мае суд приговорил к штрафу в 90 тысяч рублей жителя Воронежа Александра Хорошильцева, разместившего в прошлом году фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
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