Житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Преступление произошло в мае 2020 года. Молодой человек разместил снимок с помощью мобильного устройства. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

В мае суд приговорил к штрафу в 90 тысяч рублей жителя Воронежа Александра Хорошильцева, разместившего в прошлом году фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

