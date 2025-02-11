Житель Челябинской области получил 19 лет за госизмену и диверсию

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы по делу о государственной измене, диверсии и покушении на теракт. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый вступил в террористическую организацию, а позже оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности России.

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В мае 2023 года он совершил диверсию, устроив поджог транспортного объекта, а месяц спустя пытался организовать теракт на объекте Минобороны.

Суд признал его виновным по статьям о покушении на теракт, диверсии и государственной измене. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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