Житель Челябинской области получил 19 лет за госизмену и диверсию

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы по делу о государственной измене, диверсии и покушении на теракт. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый вступил в террористическую организацию, а позже оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности России.