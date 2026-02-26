Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что местный житель отказался подвезти его на своей машине.

Губернатор Гладков рассказал, как застрял в лифте из-за отключения электричества

Чиновник рассказал, что из-за поломки поезда опоздал на работу. По его словам, недалеко от Белгорода он попросил местного жителя подвезти его до железнодорожного переезда, однако мужчина отказался помочь.

Гладков допустил, что отказ жителя связан с обидой на власть.

«Если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной», — написал он.

Губернатор добавил, что попросит главу района съездить к этому мужчине и узнать, «в чём внутреннее неудовлетворение действиями власти».

Ранее Гладков рассказал, что жительница Белгородской области отказалась разговаривать с ним по телефону, приняв его за мошенника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

