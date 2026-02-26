ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК и энергообъектам Украины
Массированный удар был нанесён по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины ночью 26 февраля. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что также были поражены объекты энергоинфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии, а также военным аэродромам.
Отмечается, что удар был нанесён «в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России».
«Цели удара достигнуты», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что ночью 26 февраля были перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
