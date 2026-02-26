ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК и энергообъектам Украины

Массированный удар был нанесён по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины ночью 26 февраля. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Армия России взяла под контроль Графское в Харьковской области

В ведомстве указали, что также были поражены объекты энергоинфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии, а также военным аэродромам.

Отмечается, что удар был нанесён «в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России».

«Цели удара достигнуты», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 26 февраля были перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарУкраинаВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры