Песков: Встреча на высшем уровне должна финализировать урегулирование на Украине
26 февраля 202614:51
Встреча на высшем уровне должна поставить точку и финализировать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, пока же рабочий процесс продолжается.
«Было бы большой ошибкой пытаться сейчас определить какую-то стадию или делать какие-то прогнозы», - заключил представитель Кремля.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
