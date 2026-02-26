Песков: Встреча на высшем уровне должна финализировать урегулирование на Украине

Встреча на высшем уровне должна поставить точку и финализировать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры по Украине перенесли на фоне обещаний Трампа подписать сделку за месяц

По его словам, пока же рабочий процесс продолжается.

«Было бы большой ошибкой пытаться сейчас определить какую-то стадию или делать какие-то прогнозы», - заключил представитель Кремля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
