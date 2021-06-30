Жирует: Омские власти объяснили отмену выплаты ветерану после жалобы Путину

Власти Омской области не подтвердили, что Владимир Васильков лишён регионального звания «Ветеран труда», о чём тот заявил во время Прямой линии с президентом РФ. Как уточнила пресс-секретарь губернатора, доплату гражданин перестал получать после индексации пенсий, с учетом критериев нуждаемости.

В региональной администрации подчеркнули, что ветеранского звания Василькова никто не лишал. Согласно местному закону, доплаты получают граждане, имеющие это звание, с пенсией меньше 15 тысяч 631 рубля. С апреля этого года после индексации у Владимира Василькова она стала больше.

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Губернатор Александр Бурков пообещал оперативно решить этот вопрос для жителей Омской области, которые оказались в такой же ситуации, заявили в пресс-службе администрации.

Владимир Васильков в рамках прямой линии пожаловался Владимиру Путину на лишение ветеранского звания и пособия в 550 рублей. Кроме того, он рассказал, что за реабилитацию после перенесённой коронавирусной пневмонии с него требуют 50 тысяч рублей.

По факту обращения жителя Омска организована проверка по линии Следственного комитета.

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ТЕГИ:ВетераныПутинПенсия
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