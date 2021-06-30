Жирует: Омские власти объяснили отмену выплаты ветерану после жалобы Путину

Власти Омской области не подтвердили, что Владимир Васильков лишён регионального звания «Ветеран труда», о чём тот заявил во время Прямой линии с президентом РФ. Как уточнила пресс-секретарь губернатора, доплату гражданин перестал получать после индексации пенсий, с учетом критериев нуждаемости.

В региональной администрации подчеркнули, что ветеранского звания Василькова никто не лишал. Согласно местному закону, доплаты получают граждане, имеющие это звание, с пенсией меньше 15 тысяч 631 рубля. С апреля этого года после индексации у Владимира Василькова она стала больше.