Путин поручит разобраться в ситуации с отказом в детских выплатах в Астраханской области

Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит правительству разобраться с отказами в детских выплатах в Астраханской области.

В ходе прямой линии к президенту обратилась жительница Астраханской области и пожаловалась, что в регионе отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за 2020 год, однако, в постановлении такого требования нет.

Путин пообещал, что у нее возьмут контакты и «обязательно решат этот вопрос».

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