Жириновскому откроют памятник на могиле в годовщину смерти

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что памятник на могиле основателя партии Владимира Жириновского будет открыт 6 апреля.

Раскол в ЛДПР? Новый претендент в преемники Жириновского объявил конец «политики соглашательств»

«К годовщине его ухода из жизни», - заявил Слуцкий.

Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Политик в начале 2022 года заболел коронавирусом и находился на лечении ЦКБ 2.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому улице в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа столицы было присвоено имя Жириновского, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛДПРПамятникВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры