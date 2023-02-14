Жириновскому откроют памятник на могиле в годовщину смерти

«К годовщине его ухода из жизни», - заявил Слуцкий.

Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Политик в начале 2022 года заболел коронавирусом и находился на лечении ЦКБ 2.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому улице в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа столицы было присвоено имя Жириновского, сообщает НСН.

