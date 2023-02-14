Жириновскому откроют памятник на могиле в годовщину смерти
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что памятник на могиле основателя партии Владимира Жириновского будет открыт 6 апреля.
«К годовщине его ухода из жизни», - заявил Слуцкий.
Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище.
Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Политик в начале 2022 года заболел коронавирусом и находился на лечении ЦКБ 2.
В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому улице в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа столицы было присвоено имя Жириновского, сообщает НСН.
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