Жириновского допустили к электронному голосованию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.
По его словам, процесс регистрации затянулся из-за дополнительной проверки, которая потребовалась, чтобы подтвердить личность и «обеспечить безопасность процесса регистрации».
«Получил специальное приглашение к электронному голосованию. Теперь смогу голосовать из любой точки планеты», - резюмировал политик.
Ранее Жириновский в Telegram-канале своей фракции заявил, что его заявление на участие в электронном голосовании слишком долго находится на проверке, и потребовал «незамедлительно решить вопрос».
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