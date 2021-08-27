Жириновского допустили к электронному голосованию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.

По его словам, процесс регистрации затянулся из-за дополнительной проверки, которая потребовалась, чтобы подтвердить личность и «обеспечить безопасность процесса регистрации».

«Получил специальное приглашение к электронному голосованию. Теперь смогу голосовать из любой точки планеты», - резюмировал политик.

Ранее Жириновский в Telegram-канале своей фракции заявил, что его заявление на участие в электронном голосовании слишком долго находится на проверке, и потребовал «незамедлительно решить вопрос».

