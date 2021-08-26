Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует предоставить ему и его соратникам право участвовать в электронном голосовании, сообщает Telegram-канал фракции.
По словам политика, он узнал, что его мои данные до сих пор находятся на проверке.
«А почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют, чёрт знает что! Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!», - возмутился Жириновский.
Ранее лидер ЛДПР заявил, что подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открылась 2 августа. Чтобы проверить статус заявления нужно ввести его уникальный номер на странице mos.ru/proverka-deg.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Ребёнок умер в поезде «Анапа — Екатеринбург»
- Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов
- Памфилова прокомментировала исключение Шлоссберга из списка «Яблока» на выборах в Госдуму
- Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование
- Трейлер фильма «Человек-паук: нет пути домой» стал рекордсменом по просмотрам
- Пентагон: У аэропорта Кабула прогремел взрыв
- МИД РФ: талибы и США оказали содействие в вывозе россиян из Афганистана
- ОНК: сбившую в Москве троих детей девушку будут судить в сентябре
- Захоронение более 70 советских солдат обнаружили под Калининградом
- ВС РФ получат первый тяжёлый ударный БПЛА «Альтиус»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru