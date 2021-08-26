Жириновский возмутился тем, что он не зарегистрирован на онлайн-голосование

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует предоставить ему и его соратникам право участвовать в электронном голосовании, сообщает Telegram-канал фракции.

По словам политика, он узнал, что его мои данные до сих пор находятся на проверке.

«А почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют, чёрт знает что! Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!», - возмутился Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открылась 2 августа. Чтобы проверить статус заявления нужно ввести его уникальный номер на странице mos.ru/proverka-deg.

