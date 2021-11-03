Жириновский выступил за введение уроков полового воспитания

Парламентарий подчеркнул, что Россия — единственная европейская страна, в которой в школах не уделяется внимания половому просвещению и урокам семейной психологии.

Жириновский уверен, что такие занятия помогут снизить число незапланированных беременностей и обезопасят от заболеваний, передающихся половым путем.

