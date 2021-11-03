Жириновский выступил за введение уроков полового воспитания

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания. Об этом сообщается на сайте партии.

«Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец», — заявил депутат.

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Парламентарий подчеркнул, что Россия — единственная европейская страна, в которой в школах не уделяется внимания половому просвещению и урокам семейной психологии.

Жириновский уверен, что такие занятия помогут снизить число незапланированных беременностей и обезопасят от заболеваний, передающихся половым путем.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ШколаВладимир Жириновский
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