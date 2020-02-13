Жириновский в белых перчатках ополчился на микробов в Госдуме

13 февраля 202015:02

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский явился сегодня на пленарное заседание Государственной думы в белых перчатках. Он обратился с призывом к коллегам взять с него пример, чтобы защититься от микробов.

«Будущее за растительной пищей, никаких рукопожатий, перчатками руки закрыть», - цитирует политика РЕН ТВ. В связи с этим Жириновский напомнил, что, например, приверженцев ислама нередко закрыты все части тела.

Лидер либерал-демократов также заявил, что попросит уборщиц тщательно протереть все поручни в Госдуме. Он пояснил, что все эти меры необходимы, поскольку по подсчётам учёных на руках обитают более 30 тысяч микробов.

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При этом начал своё выступление Владимир Вольфович с упоминания коронавируса, отмечает РИА ФАН. «Проверили теплоход, с которого не выпускают пассажиров, стоит в порту Иокогама, больше всего микробов — на поручнях», — заявил Жириновский.

Он также пояснил, что заказывал для всей фракции ЛДПР перчатки телесного цвета, однако их не оказалось в продаже, поэтому придётся носить белые.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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