Жириновский прокомментировал избиение пассажира в московском метро

Избившим пассажира в московском метро необходимо вменять самые жесткие сроки заключения, а для отбывших наказание нужно создать систему контроля и отслеживания потенциальных преступлений, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Избившие мужчину в столичном метро обвиняются в покушении на убийство

«Если он будет один, он никогда не нападает ни на кого», — сказал политик. Говоря о произошедшем, Жириновский заявил, что нужны «жесткий контроль и длительные сроки заключения».

«Им нужен немедленно самый длительный срок заключения, самые тяжелые условия, далеко на Север», — отметил парламентарий.

Троим избившим мужчину в столичном метрополитене предъявлено обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции.

Вечером 4 октября в вагоне метро в перегоне между станциями «Измайловская» - «Первомайская» трое молодых людей избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, к которой они приставали. Как стало впоследствии известно, трое напавших на пассажира — уроженцы Дагестана.

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ТЕГИ:Московское МетроИзбиениеВладимир Жириновский
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