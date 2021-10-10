Жириновский прокомментировал избиение пассажира в московском метро
Избившим пассажира в московском метро необходимо вменять самые жесткие сроки заключения, а для отбывших наказание нужно создать систему контроля и отслеживания потенциальных преступлений, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«Если он будет один, он никогда не нападает ни на кого», — сказал политик. Говоря о произошедшем, Жириновский заявил, что нужны «жесткий контроль и длительные сроки заключения».
«Им нужен немедленно самый длительный срок заключения, самые тяжелые условия, далеко на Север», — отметил парламентарий.
Троим избившим мужчину в столичном метрополитене предъявлено обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции.
Вечером 4 октября в вагоне метро в перегоне между станциями «Измайловская» - «Первомайская» трое молодых людей избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, к которой они приставали. Как стало впоследствии известно, трое напавших на пассажира — уроженцы Дагестана.
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