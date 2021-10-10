Жириновский прокомментировал избиение пассажира в московском метро

«Если он будет один, он никогда не нападает ни на кого», — сказал политик. Говоря о произошедшем, Жириновский заявил, что нужны «жесткий контроль и длительные сроки заключения».

«Им нужен немедленно самый длительный срок заключения, самые тяжелые условия, далеко на Север», — отметил парламентарий.

Троим избившим мужчину в столичном метрополитене предъявлено обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции.

Вечером 4 октября в вагоне метро в перегоне между станциями «Измайловская» - «Первомайская» трое молодых людей избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, к которой они приставали. Как стало впоследствии известно, трое напавших на пассажира — уроженцы Дагестана.

