Избившие мужчину в столичном метро обвиняются в покушении на убийство

Троим избившим мужчину в столичном метрополитене предъявлено обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

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Так, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков обвиняются по ч. 1 ст. 318 УК РФ "покушение на убийство, угроза применения насилия в отношении представителей власти». Накануне сообщалось, что все трое были помещены в карцер в СИЗО.

Вечером 4 октября в вагоне метро в перегоне между станциями «Измайловская» - «Первомайская» трое молодых людей избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, к которой они приставали. Как стало впоследствии известно, трое напавших на пассажира - уроженцы Дагестана.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоСК РФ
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