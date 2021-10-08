Избившие мужчину в столичном метро обвиняются в покушении на убийство

Так, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков обвиняются по ч. 1 ст. 318 УК РФ "покушение на убийство, угроза применения насилия в отношении представителей власти». Накануне сообщалось, что все трое были помещены в карцер в СИЗО.

Вечером 4 октября в вагоне метро в перегоне между станциями «Измайловская» - «Первомайская» трое молодых людей избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, к которой они приставали. Как стало впоследствии известно, трое напавших на пассажира - уроженцы Дагестана.

