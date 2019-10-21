Жириновский призвал ввести в России многоженство
Решить демографическую проблему в России нельзя без многоженства. Как сообщает АНГ «Москва», с таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения», — настаивает политик.
Кроме того, лидер ЛДПР сообщил, что выступает против увеличения размера материнского капитала, поскольку, по его мнению, это не отразится на рождаемости. Жириновский подчеркнул, что даже если россиянкам выплачивать по миллиону рублей за ребенка, они рожать не будут.
Напомним, программа «материнский капитал» действует в России с 2007 года. За рождение второго или последующего ребенка женщинам выдают сертификат. В настоящий момент его размер составляет чуть более 453 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.
Ранее НСН писала, что узаконить многоженство в России призывал и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, такая мера позволила бы решить социальные проблемы, которые связаны со значительным численным преимуществом женщин по отношению к мужчинам.
Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что эта практика имеет право на существование. В качестве примера он упомянул ряд религий, которые допускают многоженство. В частности, ислам.
Муфтий призвал принять во внимание тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин, по данным Росстата, на 10 миллионов. А легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин.
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