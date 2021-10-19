Лукашенко раскритиковал штрафы за отсутствие масок и принудительную вакцинацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против ношения масок и вакцинации от COVID-19, однако в первую очередь следует уделять внимание вопросам лечения, сообщает ТАСС.
На совещании, которое было посвящено мерам по противодействию коронавирусу, белорусский лидер отметил, что к нему министры заходят свободно, без карантина и ПЦР-тестов, поэтому и над гражданами «издеваться» не следует
«Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима... почему закон нарушаете? У нас нет закона такого! Я же вас просил не допускать этого!» - возмутился Лукашенко.
Он добавил, что негативно относится к подобному «напряжению людей, маски и прочее», однако вакцинироваться нужно, но буз принуждения, иначе можно довести народ «до бунтов, как в Европе».
Ранее минздрав Белоруссии объявил о приостановке оказания плановой медпомощи в поликлиниках на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает RT.
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