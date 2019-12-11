Жириновский призвал депутатов не пить в новогоднюю ночь

Напомним, Госдума одобрила во втором чтении законопроект об организации курительных комнат в транзитных зонах авиагаваней. В качестве одной из поправок поступило предложение сделать зоны для курения непрозрачными – для того, чтобы «скрыть курильщиков».

Запрет на курение в российских аэропортах действует с 2013 года – именно тогда в силу вступил «антитабачный». Несмотря на это, в конце прошлого года в Шереметьеве установили семь технологичных павильонов для курения. Как пишет Москва 24, они находятся на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

