Жириновский призвал депутатов не пить в новогоднюю ночь
Лидер партии ЛДПР обратился к депутатам с просьбой не пить алкоголь в новогоднюю ночь. Такое заявление Владимир Жириновской сделал во время заседания нижней палаты парламента. Помимо этого, политик призвал депутатов не принимать закон о курительных комнатах в аэропортах, отмечает АГН Москва.
Напомним, Госдума одобрила во втором чтении законопроект об организации курительных комнат в транзитных зонах авиагаваней. В качестве одной из поправок поступило предложение сделать зоны для курения непрозрачными – для того, чтобы «скрыть курильщиков».
Запрет на курение в российских аэропортах действует с 2013 года – именно тогда в силу вступил «антитабачный». Несмотря на это, в конце прошлого года в Шереметьеве установили семь технологичных павильонов для курения. Как пишет Москва 24, они находятся на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.
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