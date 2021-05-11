Жириновский предложил запретить СМИ освещать стрельбу в школах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что СМИ нужно запретить сообщать о ЧП со стрельбой в школах. По его мнению, такая информация может провоцировать молодежь на подобные действия.
«Прекратите давать информацию о расстрелах в школах, это действует как подстрекательство», - цитирует РИА Новости политика.
Сегодня утром в казанской школе №175 произошла стрельба, в результате которой погибли семь детей и один учитель. Еще 18 человек поступили в больницу, шестеро детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Предполагаемый стрелок задержан, ему 19 лет, четыре года назад он закончил гимназию, на которую напал.
На действия стрелка в Казани могла оказать идеологическое влияние ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru