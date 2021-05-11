Жириновский предложил запретить СМИ освещать стрельбу в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что СМИ нужно запретить сообщать о ЧП со стрельбой в школах. По его мнению, такая информация может провоцировать молодежь на подобные действия.

«Прекратите давать информацию о расстрелах в школах, это действует как подстрекательство», - цитирует РИА Новости политика.

Состояние шестерых детей, пострадавших при стрельбе в Казани, крайне тяжелое

Сегодня утром в казанской школе №175 произошла стрельба, в результате которой погибли семь детей и один учитель. Еще 18 человек поступили в больницу, шестеро детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Предполагаемый стрелок задержан, ему 19 лет, четыре года назад он закончил гимназию, на которую напал.

На действия стрелка в Казани могла оказать идеологическое влияние ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ШколаСтрельбаЖириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры