Жириновский предложил запретить СМИ освещать стрельбу в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что СМИ нужно запретить сообщать о ЧП со стрельбой в школах. По его мнению, такая информация может провоцировать молодежь на подобные действия.

«Прекратите давать информацию о расстрелах в школах, это действует как подстрекательство», - цитирует РИА Новости политика.