Состояние шестерых детей, пострадавших при стрельбе в Казани, крайне тяжелое

Шестеро детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, находятся в крайне тяжелом состоянии, им проводятся операции. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана поступили 18 детей, которые пострадали во время стрельбы в школе. У них раны, переломы и ушибы. Сейчас они осматриваются врачами.