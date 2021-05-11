Состояние шестерых детей, пострадавших при стрельбе в Казани, крайне тяжелое

Шестеро детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, находятся в крайне тяжелом состоянии, им проводятся операции. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана поступили 18 детей, которые пострадали во время стрельбы в школе. У них раны, переломы и ушибы. Сейчас они осматриваются врачами.

Появилось видео задержания предполагаемого стрелка в Казани

ЧП произошло во вторник утром. Подросток, предположительно открывший стрельбу и устроивший взрыв, задержан, передает RT. Во время стрельбы погибли семь детей и одна учительница, сообщили власти Татарстана.

Стрельба в казанской школе могла быть связана с воздействием на подростков экстремистов, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеСтрельбаКазань
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