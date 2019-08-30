Жириновский предложил запретить продажи шаурмы в Москве

Продажа шаурмы в Москве может оказаться вне закон. Как пишет РИА Новости, на запрете её продажи настаивает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил после выявленных Роспотребнадзором нарушений у предприятий, торгующих шаурмой в столице.

Как напоминает АГН Москва, специалисты Роспотребнадзора проверили 66 уличных торговцев шаурмой, в 65 точках были выявлены нарушения. Среди них, в частности, отсутствие документов о безопасности продуктов, нарушения в сроках годности и условиях хранения, а также отсутствие медицинских осмотров у персонала.

Добавим, проверки начались после увеличение спроса на продукт в летний период, а также жалоб потребителей на отравления.